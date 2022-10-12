مواجهات مثيرة .. تعرّف على مواعيد دوري الأبطال الليلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء الموافق 12 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات برشلونة ضد انتر ميلان ورينجرز مع ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ونابولي ضد أياكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد × كلوب بروج – الساعة 7.45 مساء على قناة على قناة beIN Sports 2 HD Premium



نابولى × أياكس أمستردام – الساعة 7.45 مساء على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium



توتنهام هوتسبير × اينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium



برشلونة × إنتر ميلان – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



باير ليفركوزن × بورتو – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports Fr 7 HD max



رينجرز × ليفربول – الساعة 10 مساءا على قناة على قناة beIN Sports 2 HD Premium



فيكتوريا بلزن × بايرن ميونخ - الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports HD Xtra 1



سبورتنج لشبونة × مارسيليا – الساعة 10 مساءا

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ملاعب