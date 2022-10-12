مواجهات مثيرة .. تعرّف على مواعيد دوري الأبطال الليلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء الموافق 12 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات برشلونة ضد انتر ميلان ورينجرز مع ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ونابولي ضد أياكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد × كلوب بروج – الساعة 7.45 مساء على قناة على قناة beIN Sports 2 HD Premium
نابولى × أياكس أمستردام – الساعة 7.45 مساء على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام هوتسبير × اينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
برشلونة × إنتر ميلان – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
باير ليفركوزن × بورتو – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports Fr 7 HD max
رينجرز × ليفربول – الساعة 10 مساءا على قناة على قناة beIN Sports 2 HD Premium
فيكتوريا بلزن × بايرن ميونخ - الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports HD Xtra 1
سبورتنج لشبونة × مارسيليا – الساعة 10 مساءا
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