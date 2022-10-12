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الأربعاء، 12-10-2022 04:19 م

مواجهات مثيرة .. تعرّف على مواعيد دوري الأبطال الليلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأربعاء الموافق 12 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات برشلونة ضد انتر ميلان ورينجرز مع ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ونابولي ضد أياكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد × كلوب بروج – الساعة 7.45 مساء على قناة على قناة  beIN Sports 2 HD Premium         

نابولى × أياكس أمستردام – الساعة 7.45 مساء على قناة على قناة  beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير × اينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساءا على قناة  beIN Sports 3 HD Premium         

برشلونة × إنتر ميلان – الساعة 10 مساءا على قناة  beIN Sports 1 HD Premium

باير ليفركوزن × بورتو – الساعة 10 مساءا  على قناة beIN Sports Fr 7 HD max

رينجرز × ليفربول – الساعة 10 مساءا على قناة على قناة  beIN Sports 2 HD Premium         

فيكتوريا بلزن × بايرن ميونخ - الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

سبورتنج لشبونة × مارسيليا – الساعة 10 مساءا 

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