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الأربعاء، 26-10-2022 01:50 م

مواجهات مثيرة في دوري أبطال أوروبا الليلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأربعاء 26-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها برشلونة ضد بايرن ميونخ  وأياكس ضد ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وينتظر عشاق الكرة الأوروبية بكل شغف وجبة كروية دسمة في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، حيث تقام 8 مواجهات قوية، أبرزها عندما يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا نظيره أياكس امستردام الهولندي العاشرة مساء، ، في قمة نارية بالمجموعة الأولي، كما يقام اليوم أيضًا، قمة مرتقبة بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في العاشرة مساءًا.
 
ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة وتأهل رسميًا إلي دور الـ 16، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلفًا لفريق إنتر ميلان الوصيف برصيد 7 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموعة فيكتوريا بلزن التشيكي دون رصيد من النقاط.
 
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 

وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة على النحو التالي:
 
كلوب بروج × بوروتو- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إنتر ميلان× فيكتوريا بلزن - الساعة 7:45 مساء

نابولي× جلاسكو رينجرز - الساعة 10 مساءا

أياكس× ليفربول - الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

أتلتيكو مدريد× باير ليفركوزن - الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

برشلونة× بايرن ميونخ - الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت× مارسيليا  - الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports HD Xtra 2

 توتنهام هوتسبير × سبورتينج لشبونة- الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium         

 

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