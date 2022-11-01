مواجهات مثيرة في دوري أبطال أوروبا الليلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 1 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات الجولة الأخيرة في منافسات دوري أبطال أوروبا في مقدمتها ليفربول ضد نابولي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
بورتو X أتلتيكو مدريد – الساعة 8:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
باير ليفركوزن X كلوب بروج – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
جلاسكو رينجرز X أياكس أمستردام – الساعة 11 مساء
بايرن ميونخ X انتر ميلان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
فيكتوريا بلزن X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
سبورتنج لشبونة X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مارسيليا X توتنهام – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة