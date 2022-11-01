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الثلاثاء، 01-11-2022 01:23 م

مواجهات مثيرة في دوري أبطال أوروبا الليلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الثلاثاء 1 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات الجولة الأخيرة في منافسات دوري أبطال أوروبا في مقدمتها ليفربول ضد نابولي. 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 

بورتو  X أتلتيكو مدريد – الساعة 8:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

باير ليفركوزن X كلوب بروج – الساعة 8:45 مساء على قناة  beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

جلاسكو رينجرز X أياكس أمستردام – الساعة 11 مساء

بايرن ميونخ  X انتر ميلان – الساعة 11 مساء على قناة  beIN Sports 2 HD Premium

فيكتوريا بلزن X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة  beIN Sports 3 HD Premium

سبورتنج لشبونة X  آينتراخت فرانكفورت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مارسيليا  X  توتنهام – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

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