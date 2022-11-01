مواجهات مثيرة في دوري أبطال أوروبا الليلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 1 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات الجولة الأخيرة في منافسات دوري أبطال أوروبا في مقدمتها ليفربول ضد نابولي.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة





بورتو X أتلتيكو مدريد – الساعة 8:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium



باير ليفركوزن X كلوب بروج – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



ليفربول X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



جلاسكو رينجرز X أياكس أمستردام – الساعة 11 مساء



بايرن ميونخ X انتر ميلان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



فيكتوريا بلزن X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



سبورتنج لشبونة X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2



مارسيليا X توتنهام – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

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