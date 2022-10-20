الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 01:49 م

مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة آرسنال ضد أيندهوفن في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
فولهام× أستون فيلا– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 10:15 مساءا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 
آرسنال × أيندهوفن- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
ألميريا× جيرونا- الساعة 8 مساء

أوساسونا× إسبانيول- الساعة 9 مساء

برشلونة × فياريال- الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
 
فيتا كلوب –جمهورية الكونغو × رايل كلوب دو كاديوجو - بوركينا فاسو-  الساعة 5:30

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
المقاولون× غزل المحلة- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

حرس الحدود × فيوتشر- الساعة 6 مساء على قناة أون سبورت

الداخلية × طلائع الجيش- الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت

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