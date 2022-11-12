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السبت، 12-11-2022 03:52 م

مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 12-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات قوية بالدوري الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم 2022، عندما يستضيف فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ساوثهامتون، ويلتقي وولفرهامبتون مع أرسنال الذي يلعب مع النجم المصري محمد النني، ومان سيتي ضد برينتفورد.

كما يشهد الدوري الإيطالي العديد من المواجهات، أبرزها عندما يستضيف فريق نابولي "المتصدر" نظيره أودينيزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
مانشستر سيتي ×برينتفورد- الساعة 3:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث× إيفرتون– الساعة 6 مساء

ليفربول× ساوثهامتون– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام فورست× كريستال بالاس – الساعة 6 مساء

توتنهام× ليدز يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد× ليستر سيتي – الساعة 6 مساء

نيوكاسل يونايتد× تشيلسي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 10:45 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
نابولي× أودينيزي– الساعة 5 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

 سامبدوريا× ليتشي - الساعة 8 مساء

بولونيا× ساسولو- الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
باير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 5:30 مساء

هوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 5:30 مساء

أوجسبورج × بوخوم- الساعة 5:30 مساء

هيرتا برلين × كولن- الساعة 5:30 مساء

فيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 5:30 مساء

 شالكه 04  × باير ميونخ- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
 
لانس× كليرمون فوت 63- الساعة 7 مساء

رين× تولوز- الساعة 11 مساء

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