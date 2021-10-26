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الثلاثاء، 26-10-2021 02:57 م

مواجهات مرتقبة بالدوري الإسباني الليلة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

يترقب عشاق الدوري الإسباني انطلاقة الجولة الـ 11 من البطولة، والتي ستبدأ عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة ديبورتيفو ألافيس و إلتشي على ملعب ملعب مينديزوروزا، حيث ستحمل المواجهة ندية كبيرة نظرا لطموحات الفريقين بالابتعاد عن مناطق صراع الهبوط .اضافة اعلان


ويتشارك إلتشي مع سيلتا فيغو بالمركز الـ 14 على سلم الترتيب بـ 10 نقاط لكل منهما، بينما يحل ديبورتيفو ألافيس بالمركز 18 بـ 6 نقاط فقط .


وفي المباراة الثانية يلتقي إسبانيول مع أتلتيك بيلباو، في مباراة تنطلق عند الساعة العاشرة، على ملعب باور 8، وستشكل فرصة حقيقة لبيلباو لدخول المربع الذهبي، حيث يحل بالمركز السابع رفقة رايو فاليكانو بـ 16 نقطة لكل منهما، بينما يريد إسبانيول تحقيق الفوز والتقدم على قطب مقاطعة كاتلونيا الأول على سلم الترتيب، إذ يحل إسبانيول بالمركز العاشر رفقة فالنسيا بـ 13 نقطة لكل منهما، أما برشلونة فيأتي تاسعا بـ 15 نقطة .

 

وتختتم سهرة اليوم بمواجهة فياريال وقاديش على ملعب لاسيراميكا عند الساعة العاشرة والنصف، وتحمل المواجهة أهمية بالغة لفياريال الطامح بتحسين ترتيبه، إذ يحل بالمركز الـ 13 على سلم الترتيب بـ 11 نقطة، أما قاديش فيشكل الهروب من مناطق الخطر هاجسه الأول خصوصا وأن نقطة واحدة تفصله عن مراكز الهبوط .

 




 

 


 

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