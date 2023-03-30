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الخميس، 30-03-2023 01:56 م

مواجهات نارية تنتظر ليفربول في شهر نيسان

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الوكيل الإخباري - يخوض فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، 7 مباريات قوية خلال شهر نيسان المقبل، جميعها في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد خروج الريدز من دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد في دور الـ16.

ويبدأ ليفربول مباريات شهر نيسان بمواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي، في اليوم الأول من الشهر، ثم يخرج لمواجهة تشيلسي يوم 4 في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة.

ويستضيف الريدز متصدر البريميرليج فريق أرسنال يوم 9 على ملعب "أنفيلد"، ثم يواجه ليدز يونايتد، نوتينجهام فورست، ثم وست هام يونايتد، ويختتم الشهر بمواجهة قوية أمام توتنهام.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويتصدر أرسنال المسابقة برصيد 69 نقطة.

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