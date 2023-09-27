مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 27-9-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ومباراة ليفربول وليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X خيتافي – 8 مساء - beIN Sports HD 8
ريال مدريد X لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 3
فياريال X جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 9
فالنسيا X ريال سوسيداد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3
قادش X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 9
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X أتالانتا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 2
إمبولي X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD Sports HD
كالياري X ميلان – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان X ساسولو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
لاتسيو X تورينو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
نابولي X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات الدوري التركي
أضنة سبور X بشكتاش – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X طلائع الجيش – 4 مساء – OnTime Sports
الجونة X زد – 7 مساء - OnTime Sports
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
الفتح X الأخدود – 6 مساء - SSC1 HD
العروبة X الوحدة – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD
الخليج X العدالة – 9 مساء - SSC1 HD
أبها X هجر – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2
أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6
بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء
برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5
فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء
بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء
ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4
لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء
نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء
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