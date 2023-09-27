مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 27-9-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ومباراة ليفربول وليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



أتلتيك بيلباو X خيتافي – 8 مساء - beIN Sports HD 8



ريال مدريد X لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 3



فياريال X جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 9



فالنسيا X ريال سوسيداد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3



قادش X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 9



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



هيلاس فيرونا X أتالانتا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 2



إمبولي X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD Sports HD



كالياري X ميلان – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1



إنتر ميلان X ساسولو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



لاتسيو X تورينو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2



نابولي X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2



مواعيد مباريات الدوري التركي



أضنة سبور X بشكتاش – 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



إنبي X طلائع الجيش – 4 مساء – OnTime Sports



الجونة X زد – 7 مساء - OnTime Sports



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة



الفتح X الأخدود – 6 مساء - SSC1 HD



العروبة X الوحدة – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD



الخليج X العدالة – 9 مساء - SSC1 HD



أبها X هجر – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2



أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6



بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء



برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5



فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء



بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء



ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4



لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء



نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء

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