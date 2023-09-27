الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

واتس آب يتوقف عن العمل في عدد من الهواتف نهاية شهر أكتوبر

دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

توضيح حول حملة تطعيم الطلاب بالمدارس

فقهيون: ذكرى المولد النبوي مدرسة إيمانية للتزود بالقيم والمبادئ الإسلامية

توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء، 27-09-2023 04:39 م

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

9202327113332982878002


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 27-9-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ومباراة ليفربول وليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
أتلتيك بيلباو X خيتافي – 8 مساء - beIN Sports HD 8      

ريال مدريد X لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 3

فياريال X جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 9   

فالنسيا X ريال سوسيداد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3       

قادش X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 9

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
هيلاس فيرونا X أتالانتا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 2

إمبولي X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD Sports HD

كالياري X ميلان – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان X ساسولو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1   

لاتسيو X تورينو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2        

نابولي X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2      

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
أضنة سبور X بشكتاش – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي X طلائع الجيش – 4 مساء – OnTime Sports

الجونة X زد – 7 مساء - OnTime Sports

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
 
الفتح X الأخدود – 6 مساء - SSC1 HD        

العروبة X الوحدة – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD    

الخليج X العدالة – 9 مساء - SSC1 HD       

أبها X هجر – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
 
تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2     

أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء

برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5    

فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء

بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء

ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202327124010592679823

ريال مدريد يراقب وضع كوكوريلا مع تشيلسي

9202327114541485821800 (1)

بسبب مقطع تيك توك.. وكيل أوسيمين يهاجم نابولي ويهدد بمقاضاة النادي!

9202327111756644054125

النصر يفقد نجمه أمام الطائي

920232711320509059728

بونوتشي: تمنيت الاعتزال في يوفنتوس.. ولكن!

9202327101621450220674

أراد تقليد ميسي وسواريز والنتيجة.. أهدر ضربة جزاء بطريقة كوميدية

920232795018127808472

هل يكون ميسي ضحية حلم إنتر ميامي؟.. تصريح يثير الجدل

أخبار متعلقة
9202316114742374248536

برشلونة يقطع الطريق على ريال مدريد والسيتي

9202312103616803617823

شروط سرية تجدد أحلام برشلونة في 2024

9202312101740219313318

ليفربول ومانشستر سيتي يتسابقان للتعاقد مع لاعب مغربي

920231111471653638356 (1)

نجم بايرن ميونخ يهدد مكانة لاعب ريال مدريد

9202311102324826129079

ريال مدريد يواجه الإغراءات السعودية لمبابي بسلاح مبتكر

920236111059369260424 (1)

هالاند يرحب بالرحيل إلى ريال مدريد