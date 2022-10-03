مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 3-10-2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباراة ليستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "كينج باور".

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليستر سيتي X نوتينجهام فورست – 10 مساء – beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



رايو فاليكانو X إلتشي – 10 مساء - beIN Sports Connect





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



هيلاس فيرونا X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

ملاعب