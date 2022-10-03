مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 3-10-2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباراة ليستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "كينج باور".
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي X نوتينجهام فورست – 10 مساء – beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X إلتشي – 10 مساء - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
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