السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 02:33 م

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 1-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها ليفربول ضد برايتون وارسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، وريال مايوركا مع برشلونة بالدوري الإسباني، فضلا عن قمة انتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي.

وتعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مرة أخرى بدءا اليوم، بعدما توقفت المسابقة الأقوى فى العالم خلال فترة التوقف الدولي وفقا لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نهاية سبتمبر الجاري.


وتأتي مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم بتوقيت الاردن على النحو التالي:

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
أرسنال × توتنهام – الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فولهام × نيوكاسل يونايتد – الخامسة عصرا

ليفربول × برايتون – الخامسة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامبتون × إيفرتون – الخامسة عصرا

كريستال بالاس × تشيلسي – الخامسة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بورنموث × برينتفورد – الخامسة عصرا

وست هام × وولفرهامبتون – السابعة والنصف مساء

 
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
قاديش X فياريال – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports Connect

 خيتافيX بلد الوليد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect

إشبيلية X  أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

ريال مايوركا  X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports Connect 


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
 
نابوليX تورينو– الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان X روما – الساعة 7 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1 

إمبوليX ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
 
لايبزيج X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا    

كولن X بوروسيا دورتموند– الساعة 4:30 عصرا          

فولفسبورج Xشتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا              

 فيردر بريمن  X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 7:30 مساء     

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
ستراسبورج Xرين – الساعة 6 مساء               

 باريس سان جيرمانX  نيس– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
الرائد X العدالة – الساعة 6:30 مساء على قناة  ssc                
ضمك X الطائي – الساعة 6:30 على قناة  ssc                
الخليج X الباطن – الساعة 9 مساء على قناة  ssc                
الوحدة X الاتفاق – الساعة9 مساء على قناة ssc

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