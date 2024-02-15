مواجهة ثأرية بين روما وفينورد في الدوري الأوروبي

الوكيل الإخباري - يحل فريق روما الإيطالي ضيفًا على فينورد الهولندي التاسعة إلا الربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.



ويشهد دور خروج المغلوب على مواجهات نارية بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبين الأندية التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.



سيخوض فريق فينورد مباراة اليوم أمام روما، من أجل الثأر لهزيمته في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022، عندما خسر أمام الذئاب بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 0-1 وضياع اللقب القاري.



ويلتقي فريق روما مع فينورد للموسم الثالث على التوالي في المسابقات الأوروبية، حيث خسر الفريق الهولندي اللقب أمام الجيالوروسي في 2022.



وبعدها فاز فينورد على روما 1-0 في ذهاب دور الـ 8 من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ثم خسر أمام نادي العاصمة 1-4، ليتأهل الأخير للدور نصف النهائي.



وفي نسخة الموسم الماضي، تأهل روما إلي نهائي الدوري الأوروبي، لكن خسر اللقب بركلات الترجيح أمام إشبيلية.



وسيلعب روما الإيطالي مباراته الأولى على الصعيد الأوروبي بعد رحيل مدربه المخضرم جوزيه مورينيو، وتولي دانييلي دي روسي القيادة الفنية للذئاب.



قاد دي روسي فريق روما في 4 مباريات بالدوري الإيطالي، نجح في الفوز بـ 3 لقاءات على هيلاس فيرونا وساليرنيتانا وكالياري، وخسر أمام إنتر ميلان.

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