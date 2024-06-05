مواجهة حاسمة للنشامى أمام طاجيكستان غداً

الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة حاسمة أمام منتخب طاجيكستان عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الخميس على ستاد عمان.



وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 10 نقاط يليه المنتخب الوطني برصيد 7 نقاط وطاجكستان 5 وباكستان من دون نقاط.



وتنص تعليمات البطولة على تأهل أول فريقين إلى الجولة الثالثة من التصفيات.



ويخوض المنتخب الوطني آخر مبارياته يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب السعودي في اللقاء الذي يقام في السعودية.



ويحتاج المنتخب الوطني للفوز غدا على طاجيكستان لضمان التأهل فيما التعادل يدخله في حسابات معقده أما الخسارة فتبعده عن المنافسة.

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