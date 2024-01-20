مواجهة قوية بين أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

الوكل الإخباري - يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي، مع نظيره كريستال بالاس، في المواجهة المقرر إقامتها في الثالثة والنصف من ظهر اليوم السبت، على ستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويحتل فريق آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة جمعها بعد خوض 20 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات.



ويسعى أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، لاستعادة نغمة الإنتصارات من جديد، بعد النتائج المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة بجميع البطولات حيث فشل في تحقيق أي فوز بأخر 4 مباريات بمختلف المسابقات.



وسقط الجانرز مؤخرا أمام نظيره فولهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كرافن كوتيج ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.



وفشل أرسنال استعادة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، ليخسر للمرة الثانية على التوالي عقب خسارة وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة البريميرليج.



كما ودع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، بعدما سقط أمام ليفربول في 7 يناير الجاري، بهدفين دون مقابل، ليتأهل الريدز للدور التالي.

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