مواجهة منتظرة بين مصر والجزائر وديا

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن إمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر والجزائر، خلال فترة التوقف الدولية في شهر يونيو المقبل.



ووفقا لصحيفة "الوطن" الجزائرية، فإن هناك اتفاق مبدئي بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره المصري، حول إقامة مواجهة ودية بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري خلال شهر يونيو المقبل بالقاهرة.



وأضافت الصحيفة أن فترة التوقف الدولية لشهر يونيو المقبل تسمح للمنتخبات إجراء أكثر من مواجهة، حيث جاءت فكرة إقامة مباراة دولية ودية بين الجزائر ومصر والتي ستكون بنسبة كبيرة في القاهرة، بعد المواجهة الرسمية التي تجمع الجزائر بأوغندا بالقاهرة أيضا.



ويخوض المنتخب المصري في شهر يونيو مواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بينما تلعب الجزائر في نفس الفترة مع كل من أوغندا وتنزانيا.

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