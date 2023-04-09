الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تزييف ما يجري في المسجد الأقصى

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة وموقع "ترسلة" المخلاة في جنين

تأجيل جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء المقبل

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

إغلاق 3 منشآت سياحية في العقبة لانتهاكها حرمة شهر رمضان

اليرموك: وقفة تضامنية طلابية نصرة للقدس والأقصى- صور

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

الأحد، 09-04-2023 02:38 م

مواجهة منتظرة بين مصر والجزائر وديا

42023910136991581714


الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن إمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر والجزائر، خلال فترة التوقف الدولية في شهر يونيو المقبل.

ووفقا لصحيفة "الوطن" الجزائرية، فإن هناك اتفاق مبدئي بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره المصري، حول إقامة مواجهة ودية بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري خلال شهر يونيو المقبل بالقاهرة.

وأضافت الصحيفة أن فترة التوقف الدولية لشهر يونيو المقبل تسمح للمنتخبات إجراء أكثر من مواجهة، حيث جاءت فكرة إقامة مباراة دولية ودية بين الجزائر ومصر والتي ستكون بنسبة كبيرة في القاهرة، بعد المواجهة الرسمية التي تجمع الجزائر بأوغندا بالقاهرة أيضا.

ويخوض المنتخب المصري في شهر يونيو مواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بينما تلعب الجزائر في نفس الفترة مع كل من أوغندا وتنزانيا.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42023995948260840965

رئيس اليويفا مهدد بخسارة منصبه

420238214712746043284

ميسي ومبابي يقودان هجوم باريس أمام نيس

42023985721317910404

رئيس برشلونة السابق مهدد بالسجن 10 سنوات

420238235330413982930

ريال مدريد يستعيد هدية غائبة منذ 3 سنوات

643171126c755

منتخب السيدات يخسر أمام بوتان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد

420238111956296962458

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
320231311144648772154

رسالة تهديد تبعد ميسي عن حلم قديم

3202313104734393435292

أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على جيرونا في الدوري الإسباني

320231394538565461751

آخر تطورات حالة ياسين بونو الصحية بعد تعرضه للإغماء

320231395547680322171

سر الاحتفال بساعة حائط كبيرة.. أرسنال يحقق إنجازا تاريخيا في البريميرليغ

3202313102313737790177

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

320231216518532973140

ريال مدريد يصدر بيانا جديدا بشأن الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة