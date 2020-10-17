مواجهة نارية بين ميلان وإنتر في ديربي الغضب

الوكيل الإخباري _ تتجه أنظار عشاق كرة القدم، سهرة اليوم، إلى ملعب سان سيرو في ميلانو، حيث المواجهة المرتقبة بين فريقي “ميلان وإنتر ميلان”.. إحدى أهم لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



ويسعى لاعبو “ميلان” إلى الثأر من الغريم اللدود في ديربي الغضب، والفوز عليه في هذه المباراة لتعويض الهزائم الأربعة الأخيرة في المواجهات المباشرة.





وأعلن “ميلان” عن جاهزية المهاجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” بعد تعافيه من فيروس كورونا.. الذي تسبب في غيابه عن مباراتي “كروتوني وسبيزيا” في سيريا أ، بينما لم يتأكد حتى الآن مشاركة “أنتي ريبيتش” في المباراة.. بسبب عدم اكتمال شفائه بعد تعرضه لإصابة في ذراعه خلال لقاء “كروتوني”.





من جهته، يتسلح أبناء “أنطونيو كونتي” بنتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين والمعنويات المرتفعة.. في ظل إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، وهم: “أشلي يونج وميلان سكرينيار وروبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان وأيونوت رادو وأليساندرو باستوني”.



يذكر أن آخر أربعة لقاءات في ديربي ميلانو انتهت بفوز “إنتر”، وكانت آخر هذه المواجهات في الدور الثاني من الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.. عندما انتصر النيراتزوري بأربعة أهداف مقابل هدفين.



المصدر : ملاعب

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