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الخميس، 02-02-2023 03:32 م

مواجهة نارية بين يوفنتوس ولاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا

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الوكيل الإخباري -  يترقب عشاق الكرة الإيطالية مواجهة مثيرة تجمع فريق يوفنتوس مع نظيره لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2023.

ويحتضن  ملعب الأوليمبيكو مواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو في دور الثمانية بكأس إيطاليا في تمام الساعة الحادي عشر مساء الليلة .
 
وتأهل يوفنتوس إلى هذا الدور من الكأس بفوزه على مونزا بهدفين لواحد ، فيما تغلب لاتسيو على بولونيا بهدف دون مقابل في دور الـ16 وصعدا الفريقين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا.
 
ويسعى يوفنتوس إلى الفوز للتأهل لنصف نهائي المسابقة المحلية وانتزاع بطاقة التأهل إلى المحطة قبل الأخيرة من كأس إيطاليا  لمواصلة المسار الصحيح للمنافسة بقوة على اللقب.

فيما سيحاول لاتسيو تقديم أداء قوي في هذه المعركة للحصول على مكان في نصف النهائي ، وتحقيق مفاجأة مستعدين جيدًا لمحاولة الفوز والحصول على بطاقة العبور إلى نصف النهائي.
 
ومن المنتظر أن يأتي تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع ضد لاتسيو كتالي:
 
حراسة المرمى: تشيزني
 
الدفاع: دانيلو ، بريمر ، ساندرو
 
الوسط: كوادرادو ، باريديس ، رابيوت ، كوستيتش
 
الهجوم: دي ماريا ، ميليك ، كيزا
 
كان فريق إنتر ميلان إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه ضد أتالانتا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس إيطاليا.

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