مواجهة يوفنتوس وميلان تتصدر جولة الدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يستمر الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وصراع الهروب من شبح الهبوط خلال الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكن الأنظار كلها ستكون موجهة صوب المباراة القوية التي تجمع يوفنتوس بضيفه ميلان، يوم الأحد المقبل.



وبعد تتويج نابولي باللقب وتأكد هبوط سامبدوريا وكريمونيزي لدوري الدرجة الثانية، أصبحت الأمور كلها تدور حول البطاقات الـ3 الأخرى المؤهلة لدوري الأبطال بجانب بطاقة التأهل للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى الصراع الشرس في القاع.



وحجز نابولي بطاقة التأهل الأولى لدوري الأبطال، في الوقت الذي اقترب فيه لاتسيو وإنتر ميلان وميلان من السير على نفس النهج، بينما يتنافس أتالانتا وروما على بطاقتي التأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، وسط ترقب من جانب يوفنتوس صاحب المركز السابع.



ويحتل لاتسيو وصافة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث و4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع، ويأتي أتالانتا في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، برصيد 61 نقطة بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر.



وتراجع يوفنتوس من المركز الثاني إلى السابع، بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، قبل أن يتلقى الفريق خسارة موجعة ويسقط على ملعب إمبولي 1 /4 يوم الإثنين الماضي.



وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية يوم الإثنين الماضي بخصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب المخالفات المالية.



وبموجب هذه العقوبة تقلص رصيد يوفنتوس من 69 نقطة إلى 59 نقطة ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع بجدول الترتيب.



وأصبح يوفنتوس على بعد 5 نقاط من المركز الرابع الذي تقدم له ميلان، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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وقبل جولتين من نهاية الموسم، أصبح لا بديل أمام يوفنتوس سوى الفوز على ميلان يوم الأحد للإبقاء على آمال المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.



ويخوض ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الساحق على سامبدوريا 5 /1، والذي أعقب الخروج من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد مواطنه إنتر ميلان.



ويتطلع لاتسيو لحسم مشاركته في النسخة المقبلة لدوري الأبطال عبر الفوز يوم الأحد على ضيفه كريمونيزي الذي هبط رسميا للدرجة الثانية.



مواجهتان مثيرتان



وتقام يوم الأحد أيضا مواجهتين مثيرتين في القاع، حيث يلتقي مونزا مع ضيفه ليتشي وفيرونا مع إمبولي.



ويحتل فيرونا المركز الثالث من القاع برصيد 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سبيزيا صاحب المركز الـ17 و3 نقاط عن ليتشي صاحب المركز الـ16.



ويلتقي سبيزيا يوم السبت مع ضيفه تورينو، على أمل الخروج فائزا وإنعاش آمال البقاء بدوري الأضواء.



ويشهد يوم السبت أيضا مواجهة قوية بين إنتر ميلان مع ضيفه أتالانتا حيث يسعى كل منهما لإتمام مهمته الأوروبية.. وقبلها بساعات قليلة يخرج روما لملاقاة فيورنتينا.



ويتطلع روما لإنعاش حظوظ المشاركة في النسخة المقبلة من دوري المؤتمر، خاصة وأن الفريق توج في الموسم الماضي بلقب النسخة الأولى من البطولة القارية.



وفي مواجهة أخرى يوم السبت يلتقي ساليرنيتانا مع ضيفه أودينيزي بعد أن ضمن كلاهما البقاء بدوري الأضواء.



وتنطلق المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي غدا الجمعة بمباراة سامبدوريا مع ساسولو.. ويلتقي يوم الأحد نابولي "البطل" مع مضيفه بولونيا.

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