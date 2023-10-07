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السبت، 07-10-2023 04:13 م

مواعيد أبرز مباريات السبت

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الوكيل الإخباري - ستكون ملاعب كرة القدم، اليوم السبت، حافلة بالعديد من المباريات البارزة في مختلف الدوريات.

وستتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى مواجهة ريال مدريد وضيفه أوساسونا في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، ولقاء مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت السعودية:

- الدوري الإسباني:

ريال مدريد # أوساسونا - 17:15 

ريال مايوركا # فالنسيا - 19:30 

إشبيلية # رايو فاليكانو- 22:00 

- الدوري الإنجليزي:

لوتون تاون # توتنهام هوتسبير - 14:30 

بيرنلي # تشيلسي - 17:00 

مانشستر يونايتد # برينتفورد - 17:00 

- الدوري الإيطالي:

إنتر # بولونيا - 16:00 

يوفنتوس # تورينو- 19:00 

جنوى # ميلان- 21:45 

- الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # يونيون برلين- 16:30 

لايبزيغ # بوخوم - 16:30 

- الدوري السعودي:

الأخدود # الهلال - 18:00

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ملاعب 

 


 




 

 


 

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