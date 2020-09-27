الإثنين 28-09-2020
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الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

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مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 10:23 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 27 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباريات الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي الممتاز ، كذلك الدوري الاسباني والإيطالي، وعلى الصعيد المحلي يلعب الزمالك ضد الجونة إلى جانب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

شيفلد يونايتد ضد ليدز يونايتد2 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD1
توتنهام ضد نيوكاسل  4 عصرًاعلى قناة beIN SPORT FR HD1
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي 6:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
وست هام ضد وولفرهامبتون 9 مساء على قناة beIN SPORT FR HD2

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم

أوساسونا ضد ليفانتي 1 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD3
إيبار ضد أتلتيك بلباو  3 عصرًا على قناة beIN SPORT FR HD3
أتلتيكو مدريد ضد غرناطة 5 عصرا على قناة beIN SPORT 3
بلد الوليد ضد سلتا فيجو 7:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
قادش ضد إشبيلية 7:30 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3
برشلونة ضد فياريال 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3

مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم

سبيزيا ضد ساسولو الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD4
نابولي ضد جنوى الساعة 4 عصرا  على قناة beIN SPORT FR HD4
فيرونا ضد أودينيزي الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORT 5
كروتوني ضد ميلان الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
روما ضد يوفنتوس الساعة 10 الا ربع على قناة beIN SPORT FR HD4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ الساعة 4 ونصف عصرا
فرايبورج ضد فولفسبورج الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
بوردو ضد نيس الساعة 2 ظهرا
موناكو ضد ستراسبورج 4  عصرا
انجيه ضد بريست 4 عصرا
ديجون ضد مونبيليه 4 عصرا
نيم ضد لانس 4 عصرا
لوريان ضد ليون 6 مساء
ريمس ضد باريس سان جيرمان 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال اسيا اليوم

برسيبوليس الإيراني ضد السد القطري 5 إلا ثلث
النصر السعودي ضد التعاون السعودي 9 الا ربع مساء

الدوري المصري

الزمالك ضد الجونة 9 مساء

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المصدر : ملاعب 

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