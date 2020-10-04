الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

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أسعار الذهب الأحد 4/10/2020

السماح بأداء العمرة اليوم

وفيات الأحد 4/10/2020




الأحد، 04-10-2020 11:13 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري_  تقام اليوم الأحد 4 – 10 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباريات الدوري الانجليزي حيث يلعب مانشستر يونايتد ضد توتنهام ويلعب ليفربول ضد أستون فيلا، وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد ليفانتي وبرشلونة ضد أشبيلية، فيما يلعب يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الايطالي.


مواعيد مباريات الدوري الأردني اليوم
الفيصلي ضد معان - الساعة الخامسة مساءاً - القناة الرياضية الأردنية 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليستر سيتي ضد وست هام – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1
ساوثهامبتون ضد وست بروميتش– الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 5
أرسنال ضد شيفيلد – الرابعة – على قناة beIN Sports HD 2
وولفرهامبتون ضد فولهام – الرابعة – على قناة beIN Sports HD 5
مانشستر يونايتد ضد توتنهام – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا ضد ليفربول – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أوساسونا ضد سيلتا فيجو – الواحدة ظهرا – على قناة beIN Sports HD 3
ألافيس ضد وست بلباو – الثالثة ظهرا – على قناة beIN Sports HD 7
ليفانتي ضد ريال مدريد – الخامسة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3
قادش ضد غرناطة – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة ضد أشبيلية – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أتالانتا ضد كالياري – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4
لاتسيو ضد إنتر ميلان– الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1
بارما ضد فيرونا – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4
بينيفنتو ضد بولونيا – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 5
ميلان ضد سبيزيا– السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
يوفنتوس ضد نابولي – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فولفسبورج ضد أوجسبورج– الرابعة والنصف مساء
بايرن ميونخ ضد هرتا برلين – السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون ضد مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش- السادسة والنصف مساء
الأهلي ضد المقاولون العرب- التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

الرجاء ضد نهضة بركان – التاسعة مساء
حسنة أكادير ضد الوداد- التاسعة مساء

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المصدر : ملاعب 

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