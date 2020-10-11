الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 11-10-2020 11:19 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 11-10-2020 عدد من المباريات فى فترة الأجندة الدولية لاسيما على الصعيد الأوروبي، من بينها منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى الأمم الأوروبية، والتي ستشهد مواجهات قوية للغاية حيث تلعب فرنسا مع البرتغال وإنجلترا مع بلجيكا فيما يحل المنتخب الهولندي ضيفا على البوسنة، وعلى الصعيد المحلي تتجه الأنظار لمباراة النادي الأهلي ضد بيراميدز.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

البوسنة والهرسك ضد هولندا – الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
إنجلترا ضد بلجيكا- الساعة السابعة مساء-  على قناة beIN SPORT HD 1
كرواتيا ضد السويد – الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
بولندا ضد إيطاليا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
فرنسا ضد البرتغال – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
روسيا ضد تركيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

موعد مباراة الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد بيراميدز- الساعة التاسعة مساء- على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

الفتح الرباطي ضد الوداد – الساعة التاسعة مساء – على قناة beIN SPORT HD 8
الرجاء ضد الجيش الملكي – الساعة التاسعة مساء- على قناة beIN SPORT HD

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المصدر : ملاعب 

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