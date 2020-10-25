الأحد 25-10-2020
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الأحد، 25-10-2020 10:41 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 25 – 10 – 2020 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة بيراميدز ضد نادي نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، ومباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي، كما يلعب يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الايطالي وغيرها من المباريات الهامة.

موعد نهائي الكونفدرالية الافريقية

بيراميدز المصري  × نهضة بركان المغربي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ساوثهامبتون  × إيفرتون – الخامسة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون × نيوكاسل – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
أرسنال × ليستر سيتي – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

بلد الوليد  × ألافيس – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

قادش× فياريال – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي × غرناطة – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد × هويسكا – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم

كالياري × كروتوني – الثانية والنصف عصرا – على قناة beIN Sports HD 4

بينفينتو × نابولي – الخامسة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4

بارما × سبيزيا – الخامسة عصرا – على قناة beIN Sports HD 5

فيورنتينا× أودينيزي – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

يوفنتوس × فيرونا – الحادية عشر الا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فولفسبورج × أرمينيا بيلفيلد – الخامسة والنصف عصرا

بريمن × هوفنهايم– الثامنة مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس × ليل – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ليون × موناكو – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 6

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المصدر : ملاعب 

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