مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 01-11-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ضد أرسنال في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وتورينو ضد لاتسيو في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة



أستون فيلا × ساوثهامتون، تقام في الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 1



نيوكاسل يونايتد × إيفرتون، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 2



مانشستر يونايتد × آرسنال، تقام في السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 1



توتنهام هوتسبير × برايتون، تقام في التاسعة والربع مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



ريال بيتيس × إلتشي، تقام في الثالثة عصرا



سيلتا فيجو × ريال سوسييداد، تقام في الخامسة عصرا



غرناطة × ليفانتي، تقام في السابعة والنصف مساء



فالنسيا × خيتافي، تقام في العاشرة مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة



أودينيزي × ميلان، تقام في الواحدة والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 4



سبيزيا × يوفنتوس، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 1



تورينو × لاتسيو، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 5



نابولي × ساسولو، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 5



روما × فيورنتينا، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 4



سامبدوريا × جنوى، تقام في العاشرة إلا الربع مساء





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة



فرايبورج × باير ليفركوزن، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports Max 7 FR



هيرتا برلين × فولفسبورج، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports Max 7 FR



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة



سانت إيتيان × مونبلييه، تقام في الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 6



أنجيه × نيس، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 6



ديجون × لوريان، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 8



نيم أولمبيك × ميتز، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 7

ستاد ريمس × ستراسبورج، تقام في الرابعة عصرا



موناكو × بوردو، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



ليل × ليون، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم والقنوات الناقلة



الشباب × النصر، تقام في السابعة إلا عشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD

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المصدر : ملاعب

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