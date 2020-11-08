مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 8 – 11 - 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول ومباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست بروميتش ألبيون X توتنهام هوتسبير في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
ليستر سيتي X وولفرهامبتون في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
مانشستر سيتي X ليفربول في السادسة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
آرسنال X أستون فيلا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X فياريال في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسييداد X غرناطة في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
بلد الوليد X أتلتيك بيلباو في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
ليفانتي X ديبورتيفو ألافيس في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X ريال مدريد في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X يوفنتوس في الواحدة والنصف ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
أتلانتا X إنتر ميلان في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
جنوى X روما في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
تورينو X كروتوني في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
بولونيا X نابولي في السابعة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
ميلان X هيلاس فيرونا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج X هوفنهايم في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
باير ليفركوزن X بوروسيا مونشنجلادباخ في السابعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد بريست X ليل في الثانية ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
لوريان X نانت في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
ميتز X ديجون في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
نيم أولمبيك X أنجيه في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
نيس X موناكو في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
ليون X سانت إيتيان في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
المصدر : ملاعب