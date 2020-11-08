الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 12:13 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 8 – 11 - 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول ومباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست بروميتش ألبيون  X  توتنهام هوتسبير في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

ليستر سيتي  X  وولفرهامبتون في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي  X  ليفربول في السادسة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

آرسنال  X  أستون فيلا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي  X  فياريال  في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  

ريال سوسييداد  X  غرناطة في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3       

بلد الوليد X أتلتيك بيلباو في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  

ليفانتي  X  ديبورتيفو ألافيس في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  

فالنسيا  X  ريال مدريد في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X  يوفنتوس في الواحدة والنصف ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

أتلانتا  X  إنتر ميلان في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

جنوى  X  روما في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

تورينو  X  كروتوني في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

بولونيا  X  نابولي في السابعة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

ميلان  X  هيلاس فيرونا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4   

 
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج  X  هوفنهايم في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5  

باير ليفركوزن  X   بوروسيا مونشنجلادباخ في السابعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد بريست  X  ليل في الثانية ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 

لوريان  X نانت  في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 

ميتز X  ديجون في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6  

نيم أولمبيك X  أنجيه في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6  

نيس  X  موناكو في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6  

ليون X  سانت إيتيان في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6  


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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