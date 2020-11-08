مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 8 – 11 - 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول ومباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست بروميتش ألبيون X توتنهام هوتسبير في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



ليستر سيتي X وولفرهامبتون في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



مانشستر سيتي X ليفربول في السادسة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



آرسنال X أستون فيلا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



خيتافي X فياريال في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



ريال سوسييداد X غرناطة في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



بلد الوليد X أتلتيك بيلباو في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



ليفانتي X ديبورتيفو ألافيس في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



فالنسيا X ريال مدريد في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لاتسيو X يوفنتوس في الواحدة والنصف ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



أتلانتا X إنتر ميلان في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



جنوى X روما في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



تورينو X كروتوني في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



بولونيا X نابولي في السابعة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



ميلان X هيلاس فيرونا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فولفسبورج X هوفنهايم في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5



باير ليفركوزن X بوروسيا مونشنجلادباخ في السابعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست X ليل في الثانية ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



لوريان X نانت في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



ميتز X ديجون في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



نيم أولمبيك X أنجيه في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



نيس X موناكو في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



ليون X سانت إيتيان في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6







اضافة اعلان

المصدر : ملاعب



