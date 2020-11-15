مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مباريات اليوم الأحد الموافق يوم 15 من شهر نوفمبر الجاري والذي سنشاهد فيه مجموعة ضخمة من بطولة دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا.



مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة



مباراة هولندا والبوسنة والهارسك اليوم الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 1.



مباراة إيطاليا وبولندا اليوم الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس



مباراة بلجيكا وانجلترا اليوم الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس



مباراة الدنمارك وأيسلندا اليوم الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس



مباراة النمسا وايرلندا الشمالية اليوم الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس



مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة



مباراة غينيا بيساو والسنغال اليوم الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس



مباراة غينيا الاستوائية وليبيا اليوم الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس







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المصدر : ملاعب



