الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 03:02 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ استأنفت منافسات الدوريات الأوروبية أمس السبت، بعدد كبير من المواجهات الشرسة بين كبار أوروبا وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأربعاء الماضي، وتستكمل منافسات الدوريات الأوروبية اليوم الأحد 22-11-2020، بمباريات عنيفة، يعد أبرزها قمة ليفربول ضد ليستر سيتي ومواجهة فولهام ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقمة نابولي ضد ميلان وإنتر ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم والقنوات الناقلة
 
12:00 ظهراً، سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية × جوانزو إيفرجراند – الصين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
03:00 عصراً، جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية × شنجهاي – الصين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
 
02:00 ظهراً، فولهام × إيفرتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1  
04:00 عصراً، شيفيلد يونايتد × وست هام يونايتد
06:30 مساءاً، ليدز يونايتد × آرسنال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1     
09:15 مساءاً، ليفربول × ليستر سيتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
 
03:-- عصراً، إيبار × خيتافي، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 3
05:15 عصراً، قاديش × ريال سوسييداد  ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
07:30 مساء، غرناطة × بلد الوليد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
10:00 مساء، ديبورتيفو ألافيس × فالنسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
 
01:30 ظهرا، فيورنتينا × بينفينتو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
04:00 ظهرا، انتر ميلان × تورينو، تذاع عبر قناة                 beIN Sports HD 1
04:00 عصراً، روما × بارمان تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
04:00 عصراً، سامبدوريا × بولونيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
04:00 عصراً، هيلاس فيرونا × ساسولو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
07:00 مساء، أودينيزي × جنوى، تذاع عبر قناة    beIN Sports HD 4
09:45 مساء، نابولي × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
 
04:30 عصراً، فرايبورج × ماينز 05
07:00 مساء، كولن × يونيون برلين
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
 
02:00 ظهراً، نانت × ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
04:00 مساء، ديجون × لانس
04:00 عصراً، مونبلييه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
04:00 عصراً، ستاد ريمس × نيم أولمبيك             
04:00 عصراً، أنجيه × ليون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
10:00 مساء، ليل × لوريان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الهولندي اليوم والقنوات الناقلة
 
01:15 ظهراً، أياكس أمستردام × هيراكليس الميلو
03:30 عصراً، فورتانا سيتارد × فينورد روتردام  

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المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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