مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 29-11-2020 عدد كبير من المباريات فى الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير فى الدوري الإنجليزى، ونابولي أمام روما في الدورى الإيطالي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2

تشيلسى ضد توتنهام هوتسبير 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2

آرسنال ضد وولفرهامبتون 9:15 على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



برشلونة ضد أوساسونا 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3

خيتافى ضد أتلتيك بيلياو 5:15 على قناة beIN SPORT HD 3

سيلتا فيجو ضد غرناطة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

ريال سوسيداد ضد فياريال 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



لاتسيو ضد أودينيزى 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4

بولونيا ضد كروتونى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 5

ميلان ضد فيورنتينا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4

كاليارى ضد سبيزيا كالتشيو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4

نابولى ضد روما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



باير ليفركوزن ضد هيرتا برلين 4:30 على قناة beIN SPORT France 6 HD Max

ماينز ضد هوفنهايم 7:00 على قناة SKY SPORT Bundesliga 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



ليون ضد ستاد ريمس 2:00 على قناة beIN SPORT HD 6

لانس ضد أنجيه 4:00 على قناة beIN SPORT HD 7

لوريان ضد مونبييله 4:00 على قناة beIN SPORT HD 8

ميتز ضد ستاد بريست 4:00 على قناة beIN SPORT HD 9

موناكو ضد نيم أولمبيك 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6

نيس ضد ديجون 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6

سانت إيتيان ضد ليل 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



التعاون ضد الاتفاق 4:15 على قناة السعودية الرياضية

الوحدة ضد الباطن 5:10 على قناة السعودية الرياضية

الأهلى ضد الفيصلى 6:40 على قناة السعودية الرياضية







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المصدر : ملاعب



