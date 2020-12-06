مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تستأنف اليوم الأحد 06-12-2020، منافسات الأسبوع الجديد من الدوريات الأوروبية، وينتظر عشاق كرة القدم العديد من المنافسات النارية، لعل أبرز تلك المنافسات هو لقاء ديربى لندن بين توتنهام وأرسنال في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة



03:00 عصرا، الهلال – السودان × فيبرس - أوغندا

05:00 مساء، إنييمبا - نيجيريا × رحيمو - بوركينا فاسو

06:00 مساء، النصر – ليبيا × شباب رياضي بلوزداد - الجزائر

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم والقنوات الناقلة



12:00 ظهرا بكين جوان – الصين × اف. سي. طوكيو - اليابان

03:00 عصرا، أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية × ميلبورن فيكتوري - أسترالياتفاصيل

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة



02:00 ظهرا، وست بروميتش ألبيون × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

04:15 مساء، شيفيلد يونايتد × ليستر سيتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

06:30 مساء، توتنهام هوتسبير × آرسنال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

09:15 مساء، ليفربول × وولفرهامبتون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



03:00 عصرا، غرناطة × هويسكا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

05:15 مساء، أوساسونا × ريال بيتيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

07:30 مساء، فياريال × إلتشي ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

10:00 مساء، ديبورتيفو ألافيس × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة



01:30 ظهرا، هيلاس فيرونا × كالياري، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

04:00 مساء، بارما × بينفينتو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

04:00 مساء، روما × ساسولو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

04:00 مساء، أودينيزي × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN

07:00 مساء، كروتوني × نابولي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، سامبدوريا × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة



04:30 مساء، فيردر بريمن × شتوتجارت

07:00مساء، شالكه 04 × باير ليفركوزن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة



02:00 ظهرا، ليل × موناكو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

04:00 مساء، أنجيه × لوريان ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10

04:00 مساء، بوردو × ستاد بريست ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

04:00 مساء، ديجون × سانت إيتيان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

04:00 مساء، نانت × ستراسبورج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9

06:00مساء، ستاد ريمس × نيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، ميتز × ليون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



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المصدر : ملاعب



