مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 13-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة فولهام ضد ليفربول وليستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني وميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي.



موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أسيا اليوم والقنوات الناقلة

12:00 ظهرا، أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية × فيسيل كوبي - اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

02:00 ظهرا، ساوثهامتون × شيفيلد يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

04:15 مساء، كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

06:30 مساء، فولهام × ليفربول، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

09:15 مساء، آرسنال × بيرنلي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

09:15 مساء، ليستر سيتي × برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

03:00 عصرا، ريال سوسييداد × إيبار، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

05:15 مساء، ريال بيتيس × فياريال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

07:30 مساء، إلتشي × غرناطة، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

10:00 مساء، برشلونة × ليفانتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





مواعثد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

01:30 ظهرا، كالياري × انتر ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

04:00 مساء، أتلانتا × فيورنتينا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

04:00 مساء، بولونيا × روما ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

04:00 مساء، نابولي × سامبدوريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

07:00 مساء، جنوى × يوفنتوس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، ميلان × بارما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

04:30 مساء، أوجسبورج × شالكه 04

07:00 مساء، باير ليفركوزن × هوفنهايم





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة

04:00 مساء، نيس × رين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

04:00 مساء، ستاد بريست 29 × ستاد ريمس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

04:00 مساء، لوريان × نيم أولمبيك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10

04:00 مساء، نانت × ديجون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9

04:00 مساء، ستراسبورج × ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

06:00 مساء، ليل × بوردو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، باريس سان جيرمان × ليون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6





الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز

05:00 مساء، المصري البورسعيدي × الإسماعيلي تذاع عبر قناة ON Sport

07:30 مساء، الأهلي × مصر المقاصة تذاع عبر قناة ON Sport









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المصدر : ملاعب



