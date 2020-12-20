مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 20-12-2020 العديد من المواجهات فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواجهة إيبار ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، ومواجهة لاتسيو ضد نابولي في الدوري الإيطالي



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة



02:00 مساء، برايتون × شيفيلد يونايتد

04:15 مساء، توتنهام هوتسبير × ليستر سيتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

06:30 مساء، مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

09:15 مساء، وست بروميتش ألبيون × أستون فيلا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



03:00 عصرا، سيلتا فيجو × ديبورتيفو ألافيس

05:15 مساء، غرناطة × ريال بيتيس

07:30 مساء، قاديش × خيتافي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

10:00 مساء، إيبار × ريال مدريد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة



01:30 ظهرا، تورينو × بولونيا

04:00 مساء، بينفينتو × جنوى، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

04:00 مساء، كالياري × أودينيزي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN

04:00 مساء، انتر ميلان × سبيزيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

04:00 مساء، ساسولو × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

07:00 مساء، أتلانتا × روما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، لاتسيو × نابولي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



04:30 مساء، فرايبورج × هيرتا برلين

07:00 مساء، فولفسبورج × شتوتجارت13





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة



02:00 مساء، ستاد بريست 29 × مونبلييه، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

04:00 مساء، نانت × أنجيه، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10

04:00 مساء، سانت إيتيان × نيم أولمبيك

04:00 مساء، ستراسبورج × بوردو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

04:00 مساء، ديجون × موناكون تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

06:00 مساء، لوريان × رين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، ليل × باريس سان جيرمان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6







اضافة اعلان



المصدر : ملاعب



