مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 3-1-2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ومواجهة هويسكا وبرشلونة في الدوري الإسباني.





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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي - الساعة الرابعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2





تشيلسي ضد مانشستر سيتي - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



أتلتيك بيلياو ضد إلتشي - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3



ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3



إيبار ضد غرناطة - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 5



ريال سوسيداد ضد أوساسونا - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3



هويسكا ضد برشلونة - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



إنتر ميلان ضد كروتوني - الساعة الواحدة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

أتالانتا ضد ساسولو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5



كالياري ضد نابولي - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



فيورنتينا ضد بولونيا - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8



جنوى ضد لاتسيو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7



بارما ضد تورينو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 9



روما ضد سامبدوريا - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6



سبيزيا ضد هيلاس فيرونا - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 10



بينيفينتو ضد ميلان - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



يوفنتوس ضد أودينيزي - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء



بايرن ميونخ ضد ماينز - الساعة السابعة مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



مصر المقاصة ضد الإسماعيلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت



المصدر : ملاعب



