الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 03-01-2021 11:44 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 3-1-2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ومواجهة هويسكا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 
نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي - الساعة الرابعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2


تشيلسي ضد مانشستر سيتي - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
 
أتلتيك بيلياو ضد إلتشي - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3

ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

إيبار ضد غرناطة - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

ريال سوسيداد ضد أوساسونا - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

هويسكا ضد برشلونة - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
 
إنتر ميلان ضد كروتوني - الساعة الواحدة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
أتالانتا ضد ساسولو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

كالياري ضد نابولي - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

فيورنتينا ضد بولونيا - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8

جنوى ضد لاتسيو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

بارما ضد تورينو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 9

روما ضد سامبدوريا - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

سبيزيا ضد هيلاس فيرونا - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 10

بينيفينتو ضد ميلان - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

يوفنتوس ضد أودينيزي - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
 
بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء 

بايرن ميونخ ضد ماينز - الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
مصر المقاصة ضد الإسماعيلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

 

المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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