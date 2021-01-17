مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 17-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي 2020-2021، أبرزها مواجهة مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



الإنتاج الحربي ضد سموحة - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة أون تايم سبورت

البنك الأهلي ضد الأهلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير - الساعة الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة التاسعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد نهائي السوبر الإسباني اليوم



برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - الساعة التاسعة مساء - على قناة السعودية الرياضية



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



نابولي ضد فيورنتينا - الساعة الواحدة والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 4

كروتوني ضد بينيفنيتو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

ساسولو ضد بارما - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

أتالانتا ضد جنوى - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

إنتر ميلان ضد يوفنتوس - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



بايرن ميونخ ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 1

أينتراخت فرانكفورت ضد شالكه - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



ستاد بريست ضد نانت - الساعة الثانية ظهرا - على قناة beIN SPORT FR HD 6

لوريان ضد ديجون - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 10

نانت ضد لانس - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 4

نيس ضد بوردو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 8

ستراسبورج ضد سانت إيتيان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 9

ليل ضد ستاد ريمس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 6

ليون ضد ميتز - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 6

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم



إسبانيول ضد أوساسونا - الساعة الواحدة ظهرا - على قناة beIN SPORT FR HD 3

مالاجا ضد غرناطة - الساعة الواحدة ظهرا

سبورتنج خيخون ضد ريال بيتيس - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 3

تينيريفي ضد فياريال - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 3

ألكوركورن ضد فالنسيا - الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للمحليين اليوم



النيجر ضد ليبيا - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 7

جمعورية الكونغو الديمقراطية ضد الكونغو - الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 7

اضافة اعلان



المصدر : ملاعب







