الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 09:15 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 17-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي 2020-2021، أبرزها مواجهة مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني.


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
الإنتاج الحربي ضد سموحة - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة أون تايم سبورت
البنك الأهلي ضد الأهلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير - الساعة الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2
ليفربول ضد مانشستر يونايتد - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة التاسعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد نهائي السوبر الإسباني اليوم
 
برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - الساعة التاسعة مساء - على قناة السعودية الرياضية
 
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
 
نابولي ضد فيورنتينا - الساعة الواحدة والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 4
كروتوني ضد بينيفنيتو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
ساسولو ضد بارما - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
أتالانتا ضد جنوى - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
إنتر ميلان ضد يوفنتوس - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
 
بايرن ميونخ ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 1
أينتراخت فرانكفورت ضد شالكه - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 4
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
 
ستاد بريست ضد نانت - الساعة الثانية ظهرا - على قناة beIN SPORT FR HD 6
لوريان ضد ديجون - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 10
نانت ضد لانس - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 4
نيس ضد بوردو - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 8
ستراسبورج ضد سانت إيتيان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 9
ليل ضد ستاد ريمس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 6
ليون ضد ميتز - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 6
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم
 
إسبانيول ضد أوساسونا - الساعة الواحدة ظهرا - على قناة beIN SPORT FR HD 3
مالاجا ضد غرناطة - الساعة الواحدة ظهرا
سبورتنج خيخون ضد ريال بيتيس - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 3
تينيريفي ضد فياريال - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 3
ألكوركورن ضد فالنسيا - الساعة السابعة مساء
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للمحليين اليوم
 
النيجر ضد ليبيا - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 7
جمعورية الكونغو الديمقراطية ضد الكونغو - الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 7

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المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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