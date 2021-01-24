مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 24-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة النارية التى تجمع فريقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي × لوتن تاون – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2

فولهام × بيرنلى – الرابعة والنصف مساء

برينتفورد × ليستر سيتى – الرابعة والنصف مساء

مانشستر يونايتد × ليفربول – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون × شيفيلد وينزداي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا × غرناطة – الثالثة عصرا

إلتشى × برشلونة – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو × إيبار – السابعة والنصف مساء

أتلتيكو مدريد × فالنسيا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس × بولونيا – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4

جنوى × كاليارى – الرابعة عصرا

هيلاس فيرونا × نابولى – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4

لاتسيو × ساسولو – السابعة مساءً

بارما × سامبدوريا – العاشرة إلا الربع مساءً



مواعيد مباريات الدوري الألماني

شالكه × بايرن ميونخ – الرابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 1

هوفنهايم × كولن – السابعة مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بوردو × أنجيه – الثانية ظهرا

ستاد ريمس × ستاد بريست – الرابعة مساء

ديجون × ستراسبورج – الرابعة مساء

ميتز × نانت – الرابعة مساء

رين × ليل – السادسة مساء

سانت إيتيان × ليون – العاشرة مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي

أبها × القادسية – الثالثة إلا خمس دقائق عصرا

الفتح × الرائد – الخامسة مساء

الاتفاق × الأهلى – السابعة وعشر دقائق مساء

الاتحاد × النصر - السابعة وعشر دقائق مساء

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المصدر : ملاعب



