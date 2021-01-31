مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 31-1-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بالإضافة إلى لقاء برشلونة مع أتليتك بلباو بالدوري الإسباني.





اضافة اعلان

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي × بيرنلي – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2

وست هام يونايتد × ليفربول – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

برايتون× توتنهام - التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي × ديبورتيفو ألافيس – الثالثة عصراً

قاديش × أتلتيكو مدريد – الخامسة والربع مساء

غرناطة × سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء

برشلونة × أتلتيك بيلباو– العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سبيزيا × أودينيزي– الواحدة والنصف ظهرا

أتلانتا × لاتسيو – الرابعة عصرا

كالياري × ساسولو– الرابعة عصرا

كروتوني× جنوى– الرابعة عصرا

نابولي × روما – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

روما × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن× أرمينيا بيليفيلد – الرابعة والنصف

فولفسبورج × فرايبورج – السابعة مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس× سانت إيتيان – الثانية ظهرا

أنجيه× نيم أولمبيك – الرابعة عصرا

ستراسبورج× ستاد ريمس – الرابعة عصرا

ستاد بريست 29× ميتز – الرابعة عصرا

لوريان × باريس سان جيرمان – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 6

ليل× ديجون– السادسة مساء

نانت× موناكو– العاشرة مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

الرائد × ضمك – الثالثة إلا ربع عصرا

القادسية × الوحدة – الخامسة مساء

الأهلي × الباطن – السابعة وعشر مساء – على قناة KSA Sports 1 HD



مباريات الدوري التونسي

الترجي× الإفريقي – الخامسة مساء – على قناة Television Tunisienne 1



كأس أمم أفريقيا للمحليين

المغرب × زامبيا – السادسة مساء

غينيا × رواندا – التاسعة مساء

المصدر : ملاعب



