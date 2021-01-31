الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

اقتراب موعد نتائج التوجيهي ووحدة القبول الموحد توضح

أسعار الذهب الأحد 31/1/2021

تصريحات لوزير الاوقاف حول امكانية الحج والعمرة للاردنيين هذا العام

تفاصيل مؤثرة لطالب جامعي يبكي حاله ويناشد أهل الخير

وزير العدل : مراجعة شاملة لقانون التنفيذ

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخميس

الامن يوضح ملابسات قضية خلع صراف آلي بجرافة في البلقاء

ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

وفيات الأحد 31/1/2021

الأحد، 31-01-2021 09:04 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1220201993617479009701


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 31-1-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بالإضافة إلى لقاء برشلونة مع أتليتك بلباو بالدوري الإسباني.

اضافة اعلان
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
تشيلسي × بيرنلي – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1
ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2     
وست هام يونايتد × ليفربول – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
برايتون× توتنهام - التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي × ديبورتيفو ألافيس – الثالثة عصراً
قاديش × أتلتيكو مدريد – الخامسة والربع مساء
غرناطة × سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء
برشلونة × أتلتيك بيلباو– العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
سبيزيا × أودينيزي– الواحدة والنصف ظهرا
أتلانتا × لاتسيو – الرابعة عصرا
كالياري × ساسولو– الرابعة عصرا
كروتوني× جنوى– الرابعة عصرا
نابولي × روما – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4   
روما × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن× أرمينيا بيليفيلد – الرابعة والنصف
فولفسبورج × فرايبورج – السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس× سانت إيتيان – الثانية ظهرا
أنجيه× نيم أولمبيك – الرابعة عصرا
ستراسبورج× ستاد ريمس – الرابعة عصرا
ستاد بريست 29× ميتز – الرابعة عصرا
لوريان × باريس سان جيرمان – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 6
ليل× ديجون– السادسة مساء
نانت× موناكو– العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
الرائد × ضمك – الثالثة إلا ربع عصرا
القادسية × الوحدة – الخامسة مساء
الأهلي × الباطن – السابعة وعشر مساء – على قناة KSA Sports 1 HD   

مباريات الدوري التونسي
الترجي× الإفريقي – الخامسة مساء – على قناة Television Tunisienne 1

كأس أمم أفريقيا للمحليين
المغرب × زامبيا – السادسة مساء
غينيا × رواندا – التاسعة مساء

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ff7e4c54c59b76ce32d842c

تطورات الحالة الصحية لـ زيدان

72AFDF4525993

برشلونة يمنع ريال مدريد من تجديد عقد راموس

868

محمد صلاح ومبابي يشعلان صراع الانتقالات بين ريال مدريد وليفربول

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1028701365_0_181_3500_2075_1000x541_80_0_0_cbb20be07c5f6a61049d49d4f1a374bd

ميسي ينفرد بإنجاز لأول مرة في برشلونة

100-133725-mbappe-real-madrid-psg_700x400

ريال مدريد يفك شفرة تصريحات مبابي

أخبار متعلقة
1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة