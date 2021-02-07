مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 7-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة النارية بين فريقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع مانشستر سيتى، في قمة منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير × وست بروميتش ألبيون – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون × ليستر سيتى – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

ليفربول × مانشستر سيتى – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

شيفيلد يونايتد × تشيلسي – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × قادش – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

أتليتك بلباو × فالنسيا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا × إيبار – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بينفينتو × سامبدوريا – الواحدة والنصف ظهرا

أودينيزى × هيلاس فيرونا – الرابعة مساء

ميلان × كروتونى – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

بارما × بولونيا – السابعة مساء

لاتسيو × كاليارى – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم × اينتراخت فرانكفورت – الرابعة والنصف مساء

أرمينيا بيليفيلد × فيردر بريمن – السابعة مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

أولسان هيونداى × الدحيل القطرى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

بالميراس البرازيلي × تيجريس أونال المكسيكى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

المغرب × مالى – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7







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المصدر : ملاعب



