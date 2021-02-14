مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 14-2-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ريال مدريد مع فالنسيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون × وولفرهامبتون – الثانية عصرا

وست بروميتش ألبيون × مانشستر يونايتد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1

ارسنال × ليدز يونايتد – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون × فولهام – التاسعة مساء



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي × ريال سوسيداد – الثالثة عصرا

ريال مدريد × فالنسيا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتى × أوساسونا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

فياريال × ريال بيتيس – العاشرة مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما × أودينيزى – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4

كاليارى × أتالانتا – الرابعة عصرا

سامبدوريا × فيورنتينا – الرابعة عصرا

كروتونى × ساسولو – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

إنتر ميلان × لاتسيو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني

اينتراخت فرانكفورت × كولن – الرابعة والنصف عصرا

فولفسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – السابعة مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو × لوريان – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 6

بوردو × مارسيليا – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

ضمك × الهلال – الثالثة وخمس دقائق عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD



مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى × بيراميدز – السادسة مساء

المصدر : ملاعب



