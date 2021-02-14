الأحد 14-02-2021
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الأحد، 14-02-2021 09:18 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 14-2-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ريال مدريد مع فالنسيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون × وولفرهامبتون – الثانية عصرا
وست بروميتش ألبيون × مانشستر يونايتد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1   
ارسنال × ليدز يونايتد – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1       
إيفرتون × فولهام – التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي × ريال سوسيداد – الثالثة عصرا
ريال مدريد × فالنسيا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3   
ليفانتى × أوساسونا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
فياريال × ريال بيتيس – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
روما × أودينيزى – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4
كاليارى × أتالانتا – الرابعة عصرا
سامبدوريا × فيورنتينا – الرابعة عصرا
كروتونى × ساسولو – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
إنتر ميلان × لاتسيو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4    

مواعيد مباريات الدوري الألماني
اينتراخت فرانكفورت × كولن – الرابعة والنصف عصرا
فولفسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو × لوريان – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 6
بوردو × مارسيليا – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
ضمك × الهلال – الثالثة وخمس دقائق عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية
راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى × بيراميدز – السادسة مساء

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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