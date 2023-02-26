الأحد 26-02-2023
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الأحد، 26-02-2023 02:16 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الأحد 26 - 2 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فضلا عن ألميريا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
الدحيل X الهلال – الساعة 6 مساء على قناة  beIN Sports AFC HD
   
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   
توتنهام هوتسبير X تشيلسي – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة     
أتلتيك بيلباو X جيرونا - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1          

سيلتا فيجو X بلد الوليد – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1  


ألميريا X  برشلونة – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X أوساسونا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1                  
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة     
بولونيا X انتر ميلان – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1              
ساليرنيتانا X مونزا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي X سبيزيا – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    

ميلان  X أتلانتا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
فرايبورج X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا       

بايرن ميونخ X يونيون برلين – الساعة 7:30 مساء       

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
لوريان X أوكسير – الساعة 3 ظهرا                   

نانت X رين – الساعة 5 عصرا               

كليرمون فوت 63 X ستراسبورج – الساعة 5 عصرا                         

ستاد ريمس X تولوز – الساعة 5 عصرا              

اجاكسيو X تروا – الساعة5 عصرا                             

موناكو X نيس – الساعة 7 مساء                         

مارسيليا X باريس سان جيرمان – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
عمراني سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا               

بشكتاش X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء  


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
سموحة X  حرس الحدود – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport

 

ملاعب

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