مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 3 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن قمة روما مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست X إيفرتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



بلد الوليد X إسبانيول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



برشلونة X فالنسيا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1





رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 على قناة beIN Sports HD 1



ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سبيزيا X هيلاس فيرونا – الساعة 2.30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



سامبدوريا X ساليرنيتانا - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1





انتر ميلان X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



روما X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X هيرتا برلين – الساعة 5:30 عصرا



فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 عصرا





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تروا X موناكو – الساعة 3 ظهرا



مونبلييه X أنجيه – الساعة 5 عصرا



ستراسبورج X ستاد بريست 29 – الساعة 5عصرا



ستاد ريمس X اجاكسيو – الساعة 5 عصرا



تولوز X كليرمون فوت 63 – الساعة5 عصرا



ليون X لوريان – الساعة 7 مساء



رين X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود X سيراميكا كليوباترا – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

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