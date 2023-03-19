مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 19-3-2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بالجولة الـ26، وقمة الإنتر ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي.





مواعيد مباريات الدوري الاسباني والقنوات الناقلة



ريال بيتيس x ريال مايوركا - 4 مساء - beIN Sports HD 1



أوساسونا x فياريال - 6.15 مساء - beIN Sports HD 1



ريال سوسيداد x إلتشي - 6.15 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



خيتافي x إشبيلية - 8.30 مساء - beIN Sports HD 1



برشلونة x ريال مدريد - 11 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



أرسنال x كريستال بالاس - 5 مساء - beIN Sports 1HD Premium



مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



شيفيلد يونايتد x بلاكبيرن روفرز - 3 ظهراً



برايتون x جريمسبي تاون - 5.15 مساء



مانشستر يونايتد x فولهام - 7.30 مساء - beIN Sports 1HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





سامبدوريا x هيلاس فيرونا - 2.30 ظهراً - AD Sports Premium 1



فيورنتينا x ليتشي - 5 مساء - AD Sports Premium 2



تورينو x نابولي - 5 مساء - AD Sports Premium 1



لاتسيو x روما - 8 مساء - AD Sports Premium 1



إنتر ميلان x يوفنتوس - 10.45 مساء - AD Sports Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني





يونيون برلين x اينتراخت فرانكفورت - 5.30 مساء



باير ليفركوزن x بايرن ميونخ - 7.30 مساء



ماينز x فرايبورج - 9.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي





أجاكسيو x موناكو - 3 ظهراً



مونبلييه x كيلرمون فوت - 5 مساء



تروا x ستاد بريست - 5 مساء



ستراسبورج x أوكسير - 5 مساء



نيس x لوريان - 5 مساء



باريس سان جيرمان x رين - 7.05 مساء



ستاد ريمس x أولمبيك مارسيليا - 10.45 مساء

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