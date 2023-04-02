مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم العديد من المباريات اليوم الأحد 2 -4 - 2023، حيث تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني، فضلا عن قمة نابولي مع إي سي ميلان بالدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

مازيمبي X يانج أفريكانز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4



ديابل نوار X موتيما بيمبي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3



أسيك ميموزا X ريفرز يونايتد – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4



بيراميدز X فيوتشر – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مارومو جالانتس X سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3



اتحاد الجزائر X الأخضر الليبي – الساعة 11مساء



أسكو كارا X الجيش الملكي – الساعة 11 مساء



الاتحاد المنستيري X ريال باماكو – الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد X ساوثهامتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



نيوكاسل يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





سيلتا فيجو X ألميريا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1



ريال مدريد X بلد الوليد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1





فياريال X ريال سوسييداد الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا X أودينيزي – الساعة 1:30 ظهرا - على قناة AD SPORTS Premium 1



مونزا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا - على قناة AD SPORTS Premium 1





سبيزيا X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا - على قناة AD SPORTS Premium 2



روما X سامبدوريا – الساعة 7 مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1



نابولي X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا



فيردر بريمن X هوفنهايم – الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X لوريان – الساعة 2ظهرا



أنجيه X نيس – الساعة 3 عصرا



كليرمون فوت 63 X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا



نانت X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا



ستاد بريست 29 X تولوز – الساعة 4 عصرا



موناكو X ستراسبورج – الساعة 6 مساء



باريس سان جيرمان X ليون – الساعة 9:45 مساء





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