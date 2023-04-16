الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 16-04-2023 12:56 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - يشهد اليوم الأحد 16- 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة وست هام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة خيتافي ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الابطال والقنوات الناقلة
الشباب السعودي X القوة الجوية العراقى – الساعة 10 مساء على قناة SSC      

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
وست هام يونايتد  X أرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

نوتينجهام X  مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
       
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
جيرونا X إلتشي – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1               

خيتافي X برشلونة – الساعة 5:15 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1  

أتلتيكو مدريد X ألميريا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1         

فالنسيا X إشبيلية – الساعة10 مساء على قناة beIN Sports HD 1              

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
ليتشي X سامبدوريا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1                    
تورينو X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1   

ساسولو X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1         

روما  X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1               
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
فيردر بريمن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا 

يونيون برلين X بوخوم  - الساعة 6:30 مساء         

فولفسبورج   X باير ليفركوزن – الساعة 8:30 مساء                

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
ليل X مونبلييه – الساعة 2 ظهرا                  

كليرمون فوت 63  X أنجيه – الساعة 4 عصرا               

أوكسير X نانت – الساعة 4 عصرا             

ستراسبورج X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا          

ستاد بريست 29    X نيس – الساعة 4 عصرا                

موناكو X لوريان – الساعة 6 مساء             

مارسيليا X تروا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
جيرسونسبور X سيفاس سبور – الساعة 4 عصرا          

طرابزون سبور X بشكتاش – الساعة 8:30 مساء

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