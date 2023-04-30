مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 30-4-2023 عددا من المباريات، أبرزها ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع توتنهام، ويلتقي فولهام مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة مواجهة حاسمة على لقب الدوري الإيطالي بين نابولي وساليرنيتانا.



مواعيد مباريات الكونفدرالية



أسيك ميموزا×الاتحاد المنستيري- الساعة 7 مساء



مارومو جالانتس ×بيراميدز- الساعة 7 مساء



يانج أفريكانز× ريفرز يونايتد- الساعة 7 مساء



الجيش الملكي× اتحاد الجزائر- الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام× مانشستر سيتي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مانشستر يونايتد× أستون فيلا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium





نيوكاسل يونايتد× ساوثهامتون- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium



بورنموث× ليدز يونايتد- الساعة 4 عصرا



ليفربول×توتنهام- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





قادش× فالنسيا- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports Connect



فياريال× سيلتا فيجو- الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect





إسبانيول× خيتافي- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect



بلد الوليد× أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





انتر ميلان× لاتسيو- الساعة 1:30 ظهرا على قناة Sky Sport Calcio 1



نابولي× ساليرنيتانا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 FR





فيورنتينا× سامبدوريا- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Fr 4 HD max



بولونيا× يوفنتوس- الساعة 9:45 مساء على قناة Digi Sport 3 HD Romania



مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ× هيرتا برلين- الساعة 4:30 عصرا



فولفسبورج × ماينز 05- الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو × مونبلييه- الساعة 2 ظهرا



تروا × نيس- الساعة 4 عصرا



باريس سان جيرمان × لوريان- الساعة6 مساء



مارسيليا× أوكسير- الساعة 8:45 مساء



مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية

البنك الأهلى× سيراميكا- الساعة 7:30 مساء



حرس الحدود× فيوتشر- الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري التونسي



الإفريقي× النجم الساحلي- الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي

بشتكاش× جالاتا سراي- الساعة 7 مساء

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