الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 14-05-2023 03:39 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 

برينتفورد X  وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium 


أرسنال X  برايتون – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
سيلتا فيجو X فالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1                    

إلتشي X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1          

بلد الوليد X إشبيلية  - الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1          


إسبانيول X  برشلونة – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
هيلاس فيرونا X تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2          

مونزا X  نابولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1                 

بولونيا  X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                    

يوفنتوس X  كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                      
مواعيد مباريات الدوري الألماني  
شتوتجارت X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا            

لايبزيج X فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء          

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مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
كليرمون فوت 63 X ليون – الساعة 2 ظهرا                               

رين X تروا – الساعة 4 عصرا                     

ستاد بريست 29 X أوكسير – الساعة 4 عصرا                             

مونبلييه X لوريان – الساعة 4 عصرا                       

تولوز X نانت – الساعة 4 عصرا                    

موناكو X ليل – الساعة 6 مساء             

مارسيليا X أنجيه – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق  X الشباب – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1          


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
سيراميكا كليوباترا  X غزل المحلة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

 

ملاعب

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