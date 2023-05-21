مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 21 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة نابولي ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الابطال

المحرق البحرينى X الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء على قناة SSC



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد X ليدز يونايتد – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



برايتون X ساوثهامتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مانشستر سيتي X تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



أتلتيكو مدريد X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1



فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X سبيزيا - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



تورينو X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



نابولي X انتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



أودينيزي X لاتسيو - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز 05 X شتوتجارت - الساعة 4:30 عصرا



أوجسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء



باير ليفركوزن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 8:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

اجاكسيو X رين – الساعة 2 ظهرا



نيس X تولوز – الساعة 4 عصرا



ستاد ريمس X أنجيه – الساعة 4 عصرا



ستاد بريست 29 X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا



تروا X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا



لوريان X لانس – الساعة 6 مساء



أوكسير X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X حرس الحدود – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT

غزل المحلة X بيراميدز – الساعة 9:45 مساء على قناة ON TIME SPORT

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