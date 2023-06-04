الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 04-06-2023 02:34 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 4 - 6 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن سبورتنج براجا ضد بورتو في نهائي كأس البرتغال.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الأهلي X الوداد المغربي – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 4 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X  رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء                   

ريال سوسييداد X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء             

ريال مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 2 

أوساسونا X  جيرونا – الساعة 7:30 مساء  

ريال بيتيس  X فالنسيا  – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 2  

سيلتا فيجو    X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بلد الوليد X  خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

إلتشي X  قاديش – الساعة 10 مساء            

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي X سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1 

أتالانتا X  مونزا – الساعة 10 مساء                      

ليتشي X بولونيا – الساعة 10 مساء             

ميلان X هيلاس فيرونا – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2             

روما  X سبيزيا – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 3                        
أودينيزي X يوفنتوس – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري التركي  
جالاتا سراي X فناربخشة – الساعة 7:15 مساء

مواعيد مباريات كأس البرتغال
سبورتنج براجا X  بورتو – الساعة 7:15 مساء 

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