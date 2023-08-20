مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 20-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة برشلونة وقادش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، ونهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا.



موعد مباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 والقناة الناقلة



إسبانيا X إنجلترا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



أستون فيلا X إيفرتون – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



وست هام X تشيلسي – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



جيرونا X خيتافي – 6.30 مساء - beIN Sports HD 6



برشلونة X قادش – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1



ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



روما X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1



ساسولو X أتالانتا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2



أودينيزي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



ليتشي X لاتسيو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2



مواعيد مباريات الدوري الألماني



يونيون برلين X ماينز – 4.30 مساء



آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات – 6.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ليل X نانت – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 2



لوريان X نيس – 4 مساء - beIN Sports HD 2



ستاد ريمس X كليرمون فوت – 4 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



لوهافر X ستاد بريست – 4 مساء - beIN Sports HD 4



موناكو X ستراسبورج – 8 مساء - beIN Sports HD 2



لانس X رين – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

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