الأحد 20-08-2023
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الأحد، 20-08-2023 04:14 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأحد 20-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة برشلونة وقادش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، ونهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 والقناة الناقلة
 
إسبانيا X إنجلترا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
أستون فيلا X إيفرتون – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

وست هام X تشيلسي – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium       

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
جيرونا X خيتافي – 6.30 مساء - beIN Sports HD 6       

برشلونة X قادش – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1       

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
روما X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1      

ساسولو X أتالانتا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2       

أودينيزي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1   

ليتشي X لاتسيو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
يونيون برلين X ماينز – 4.30 مساء

آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
ليل X نانت – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 2

لوريان X نيس – 4 مساء - beIN Sports HD 2

ستاد ريمس X كليرمون فوت – 4 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

لوهافر X ستاد بريست – 4 مساء - beIN Sports HD 4

موناكو X ستراسبورج – 8 مساء - beIN Sports HD 2

لانس X رين – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

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