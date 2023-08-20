مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 20-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة برشلونة وقادش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، ونهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا.
موعد مباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 والقناة الناقلة
إسبانيا X إنجلترا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X إيفرتون – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
وست هام X تشيلسي – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا X خيتافي – 6.30 مساء - beIN Sports HD 6
برشلونة X قادش – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1
ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
ساسولو X أتالانتا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2
أودينيزي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
ليتشي X لاتسيو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X ماينز – 4.30 مساء
آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات – 6.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل X نانت – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 2
لوريان X نيس – 4 مساء - beIN Sports HD 2
ستاد ريمس X كليرمون فوت – 4 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
لوهافر X ستاد بريست – 4 مساء - beIN Sports HD 4
موناكو X ستراسبورج – 8 مساء - beIN Sports HD 2
لانس X رين – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2
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