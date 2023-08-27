مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباي - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 27-8-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد، ومانشستر سيتي مع شيفلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.



كما يلتقي فياريال مع برشلونة فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويلعب يوفنتوس مع بولونيا ونابولي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



بيرنلي × أستون فيلا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



شيفلد يونايتد × مانشستر سيتي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



نيوكاسل يونايتد× ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



فياريال× برشلونة- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



فالنسيا× أوساسونا- الساعة 8:30 مساء



أتلتيك بيلباو× ريال بيتيس- الساعة 10:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



فيورنتينا× ليتشي- الساعة 7:30 مساء



يوفنتوس× بولونيا- الساعة 7:30 مساء على قناة



نابولي×ساسولو- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 FR



لاتسيو× جنوي- الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني



ماينز 05 × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 4:30 عصرا



بايرن ميونخ × أوجسبورج- الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



رين × لوهافر- الساعة 2 ظهرا



مونبيليه× ستاد ريمس - الساعة 4 عصرا



لوريان × ليل- الساعة 6 مساء



نيس× ليون- الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



فناربخشة× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 9:45 مساء

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