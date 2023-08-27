الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

قرار حكومي هام بشأن وزارة التَّربية والتَّعليم

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

إطلاق مبادرة "فتبيّنوا" للتصدي للشائعات في إربد

الملك يعزي عشيرة الزواهرة

الطفيلة: معاهد التدريب المهني تستقبل طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية

اختتام بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية في عجلون

فواتير المياه شهرية بالاردن اعتباراً من هذا الموعد

اعلان صادر عن أمانة عمّان الكبرى

زراعة المفرق: تصدير نحو 425 ألف رأس من خراف العواسي للسعودية

كريشان: الحكومة قدمت 68 مليون دينار مساعدات طارئة للبلديات

الأحد، 27-08-2023 04:08 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

820232710104181186213


الوكيل الإخباي - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 27-8-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد، ومانشستر سيتي مع شيفلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

كما يلتقي فياريال مع برشلونة فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويلعب يوفنتوس مع بولونيا ونابولي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
بيرنلي × أستون فيلا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفلد يونايتد × مانشستر سيتي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد× ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
فياريال× برشلونة- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا× أوساسونا- الساعة 8:30 مساء

أتلتيك بيلباو× ريال بيتيس- الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
فيورنتينا× ليتشي- الساعة 7:30 مساء

يوفنتوس× بولونيا- الساعة 7:30 مساء على قناة

نابولي×ساسولو- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 FR

لاتسيو× جنوي- الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
 ماينز 05 × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 4:30 عصرا

 بايرن ميونخ × أوجسبورج- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
 
رين × لوهافر- الساعة 2 ظهرا

مونبيليه× ستاد ريمس - الساعة 4 عصرا

لوريان × ليل- الساعة 6 مساء

نيس× ليون- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
فناربخشة× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 9:45 مساء

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202327164354626619467

منتخب مصر يتعرض لهزيمة جديدة

8202327143545215536088 (1)

ميسي يخالف اللوائح في ظهوره الأول بالدوري الأمريكي

8202327152753240088587

التعمري أساسياً في لقاء مونبلييه وستاد ريمس

8202327161652414316528

جماهير باريس سان جيرمان تستفز ميسي في ميامي

8202327103559282650960 (1)

ريال مدريد يغلق ملف اللحظة الأخيرة في صفقة مبابي

8202327102439670414462

ميسي يبدأ مرحلة إنقاذ إنتر ميامي.. ويرتكب مخالفة

أخبار متعلقة
820232092423611306939

تفاصيل اتفاق برشلونة والسيتي على صفقة كانسيلو

820231912258677971352

جوارديولا: لم نضم ماجواير لهذا السبب

820231693730576018053

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة

8202315104019904592262 (1)

برشلونة يرسم خطتين لضم نجم السيتي

820235104022366469616

قرار مانشستر سيتي يفاجئ برشلونة

720233092859775180143

غوارديولا يعلق على انتقال محرز للدوري السعودي