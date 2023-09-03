الأحد 03-09-2023
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الأحد، 03-09-2023 02:35 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 3-9-2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع أستون فيلا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
كريستال بالاس X وولفرهامبتون – 4 مساء - beIN Sports 2 HD Premium       

ليفربول X أستون فيلا – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

أرسنال * مانشستر يونايتد – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
جيرونا X لاس بالماس – 3 مساء - beIN Sports HD 1     

ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو – 5.15 مساء - beIN Sports HD 1     

أتلتيكو مدريد X إشبيلية – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1

أوساسونا X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports HD 1     

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
إنتر ميلان X فيورنتينا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 1

تورينو X جنوي – 7.30 مساء

إمبولي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1     

ليتشي X ساليرنيتانا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
آينتراخت فرانكفورت X كولن – 4.30 مساء

يونيون برلين X لايبزيج – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
 
تولوز X كليرمون فوت – 2 ظهرًا

ليل X مونبلييه – 4 مساء

لوهافر X لوريان – 4 مساء

ميتز X ستاد ريمس – 4 مساء

نيس X ستراسبورج – 6.05 مساء

ليون X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء

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