مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 3-9-2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع أستون فيلا.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس X وولفرهامبتون – 4 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



ليفربول X أستون فيلا – 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



أرسنال * مانشستر يونايتد – 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



جيرونا X لاس بالماس – 3 مساء - beIN Sports HD 1



ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو – 5.15 مساء - beIN Sports HD 1



أتلتيكو مدريد X إشبيلية – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1



أوساسونا X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



إنتر ميلان X فيورنتينا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 1



تورينو X جنوي – 7.30 مساء



إمبولي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



ليتشي X ساليرنيتانا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2



مواعيد مباريات الدوري الألماني



آينتراخت فرانكفورت X كولن – 4.30 مساء



يونيون برلين X لايبزيج – 6.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



تولوز X كليرمون فوت – 2 ظهرًا



ليل X مونبلييه – 4 مساء



لوهافر X لوريان – 4 مساء



ميتز X ستاد ريمس – 4 مساء



نيس X ستراسبورج – 6.05 مساء



ليون X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء

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