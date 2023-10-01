الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الأحد، 01-10-2023 04:07 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأحد 1-10-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد مع رين في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 
سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي - 4 مساءًا – beIN Sports

أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءًا - beIN Sports

نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي - 8 مساءًا - beIN Sports

الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
نوتنجهام فورست × برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports



 


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
ألميريا × غرناطة - 3 مساءًا - beIN Sport

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا - 5:15 مساءًا -   beIN Sports

ريال بيتيس × فالنسيا - 7:30 مساءًا - beIN Sports

أتلتيكو مدريد × قاديش - 10 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
 
بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساءًا ـ AD SPORTS  

أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساءًا ـ AD SPORTS

أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساءًا ـ  AD SPORTS

روما × فروسينوني - 21:45 مساءًا ـ AD SPORTS



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 
دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءًا -  beIN Sports HD

فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءًا ــ beIN Sports HD



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساءًا ـ beIN Sports

تولوز × ميتز ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports

نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساءًا -  beIN Sports

لوهافر × ليل ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports

لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساءًا - beIN Sports

رين × نانت 21:45 مساءًا ـ beIN Sports

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