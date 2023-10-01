مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 1-10-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد مع رين في الدوري الفرنسي.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي - 4 مساءًا – beIN Sports



أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءًا - beIN Sports



نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي - 8 مساءًا - beIN Sports



الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءًا - beIN Sports



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نوتنجهام فورست × برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports













مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ألميريا × غرناطة - 3 مساءًا - beIN Sport



ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا - 5:15 مساءًا - beIN Sports



ريال بيتيس × فالنسيا - 7:30 مساءًا - beIN Sports



أتلتيكو مدريد × قاديش - 10 مساءًا - beIN Sports



مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة



بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساءًا ـ AD SPORTS



أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساءًا ـ AD SPORTS



أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساءًا ـ AD SPORTS



روما × فروسينوني - 21:45 مساءًا ـ AD SPORTS







مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءًا - beIN Sports HD



فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءًا ــ beIN Sports HD







مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساءًا ـ beIN Sports



تولوز × ميتز ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports



نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports



لوهافر × ليل ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports



لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساءًا - beIN Sports



رين × نانت 21:45 مساءًا ـ beIN Sports

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