مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 1-10-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد مع رين في الدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي - 4 مساءًا – beIN Sports
أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءًا - beIN Sports
نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي - 8 مساءًا - beIN Sports
الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءًا - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتنجهام فورست × برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا × غرناطة - 3 مساءًا - beIN Sport
ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا - 5:15 مساءًا - beIN Sports
ريال بيتيس × فالنسيا - 7:30 مساءًا - beIN Sports
أتلتيكو مدريد × قاديش - 10 مساءًا - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساءًا ـ AD SPORTS
أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساءًا ـ AD SPORTS
أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساءًا ـ AD SPORTS
روما × فروسينوني - 21:45 مساءًا ـ AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءًا - beIN Sports HD
فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءًا ــ beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساءًا ـ beIN Sports
تولوز × ميتز ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports
نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports
لوهافر × ليل ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports
لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساءًا - beIN Sports
رين × نانت 21:45 مساءًا ـ beIN Sports
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