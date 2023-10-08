مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 8-10-2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها قمة أرسنال ضد مان سيتي، ولقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون × ليفربول ـ 4 مساء - beIN Sports HD 1



وست هام يونايتد × نيوكاسل ـ 4 مساء - beIN Sports HD 2



وولفرهامبتون × أستون فيلا ـ 4 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



أرسنال × مانشستر سيتي ـ 6.30 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقناة الناقلة



فياريال × لاس بالماس ـ 3 مساء - beIN Sports HD 3



أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد ـ 5.15 مساء - beIN Sports HD 3



ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس ـ 7.30 مساء - beIN Sports HD 8



سيلتافيجو × خيتافي ـ 7.30 مساء - beIN Sports HD 3



غرناطة × برشلونة ـ 10 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقناة الناقلة



مونزا × ساليرنيتانا ـ 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1



فروسينوني × هيلاس فيرونا ـ 4 مساء - AD SPORTS Premium 2



لاتسيو × أتالانتا ـ 4 مساء ـ AD SPORTS Premium 1



كالياري × روما ـ 7 مساء - AD SPORTS Premium 1



نابولي × فيورنتينا ـ 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



باير ليفركوزن × كولن ـ 4.30 مساء - beIN Sports HD 6



بايرن ميونخ × فرايبورج ـ 6.30 مساء - beIN Sports HD 5



فرانكفورت × هايدنهايم ـ 8.30 مساء - beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



مارسيليا × لوهافر ـ 2 ظهرًا



ليون × لوريان ــ 4 مساء



مونبلييه × كليرمون فوت – 4 مساء



ستاد بريست × تولوز ـ 4 مساء



لانس × ليل ـ 6.05 مساء



رين× باريس سان جيرمان ــ 9.45 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الأهلي X الإسماعيلي – 7 مساء – ONTime Sports



بيراميدز X إنبي – 7 مساء - ONTime Sports

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